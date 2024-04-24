"زي ما هتروحوا هترجعوا".. طرح برومو جديد لفيلم "السرب" | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو جديدا لفيلم "السرب"، والمقرر عرضه مطلع مايو المقبل، في جميع صالات العرض داخل السينمات المصرية.

وكتبت "المتحدة" عبر صفحتها على موقع "إنستجرام": "زي ما هتروحوا كلكوا هترجعوا كلكوا .. أبطالنا سرب لا يقاوم، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان أحمد السقا، الفنان مصطفى فهمي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان شريف منير، الفنانة هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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