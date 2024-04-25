إليكم سعر جامبسوت هند صبري الأحمر الذي تألقت به في دبي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة التونسية هند صبري بجامبسوت من تصميم دار ROLAND MOURET يتميز بقصته اللافتة من ناحية الكتف الواحد من الجزء الاعلى منه. ويصل سعره إلى 1659 دولار أي ما يعادل 94 ألف جنيه.. وتعاونت في هذه الاطلالة مع الستايلست اللبناني سيدريك حداد الذي جعلها تختار تسريحة شعر مرفوعة كما اختار لها حذاء ذو كعب عالي باللون الفضي ليتماشى مع اللوك اضافة الى قطع مجوهرات مميزة مثل اقراط طويلة وساعة وسوار وخاتمين، من دار المجوهرات Chaumet. وتفاعل الجمهور مع الاطلالة وأشادوا بها.



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