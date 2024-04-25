بدرية طلبة تتصدر تريند "X" بعد حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة بدرية طلبة تريند موقع "X" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حفل زفاف ابنتها "سلمى"، والذي أقيم أمس الأربعاء، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكانت بدرية طلبة احتفلت يوم الثلاثاء، بحنة ابنتها "سلمى" في سرية تامة بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في فيلم "الملكة"، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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