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هبة مجدي تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة هبة مجدي ذكرى وفاة والدها والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 أبريل 2016.

ونشرت هبة صور تجمعها بوالدها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ولا حب بعد حب الأب، هو الدنيا بكل ما فيها، الذكرى السنوية الثامنة على وفاة بابا ٢٥-٤-٢٠١٦، اللهم أدخله فسيح جناتك و أعف عنه وأعف عنا جميعاً، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله".

وشاركت هبة مجدي في بطولة مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، والذي عرض في رمضان 2024، بمشاركة ألمع نجوم الفن وأبرزهم: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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