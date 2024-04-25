رحلة 404 لـ مني زكي يحصد جائزة أفضل فيلم مصري بمهرجان أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم “رحلة 404” بطولة النجمة منى زكى، جائزة أفضل فيلم مصرى، خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى برئاسة المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

وحرص السفير كريستيان برجر رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر على حضور حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، فضلا عن حضور الفنانة ناهد السباعي والمونتيرة منى الصبان.

كما حضر، منذ قليل، عدد من الفنانين وأعضاء لجان التحكيم أبرزهم: صبري فواز، الفنانة راندا البحيري، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والكاتبة الفلسطينية ليال بدر، والمؤلف هيثم دبور وزوجته، والمؤلفة آيتن أمين.

وكانت ردت النجمة منى زكي على خوفها من سيناريو فيلم رحلة 404 الذي يعرض حاليًا فى السينمات قائلة: "مفيش حاجة قلقتني ومكنش وقتها في سوشيال ميديا وشايفة إنه فيلم حلو أوى وإنه شبه السينما اللى بيقدمها داود عبد السيد من ناحية الورق، ومكنتش خايفة بس خوفت بعد كده".

وعن هانى خليفة قالت منى زكي: "أنا وهاني خليفة أصحاب وبنتكلم وبنتقابل على المستوى الإنسانى، وهانى شغله اختلف للأصعب بالنسبة للمثل لأنه بيعيد كتير اوى ولكن لما تفكرى بتلاقى ان الإعادة فيها إفادة".

وكانت تحدثت النجمة مني زكي عن الحجاب واحتمالية تلامس شخصياتها بالحجاب ما بين لعبة نيوتن وتحت الوصاية وفيلم رحلة 404 قائلة: "كل المحجبات مش بتكون نفس الشكل، وإحنا في فيلم رحلة 404، كان معانا مروة عبد السميع واتفقت مع هاني خليفة على الشكل ده، اللى هو حجاب مش متزمت أوى ويليق على الشخصية وأنا عجبنى أوى ولايق جدا، وبتوجيهات هانى خليفة كان أكيد في فصل في الشخصيات اللى قدمتها قبل كده بالحجاب".

وكانت تحدثت النجمة منى زكى عن فيلمها الجديد “رحلة 404” الذي يعرض حاليًا فى السينمات، وذلك خلال استضافتها فى برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس قائلة: "أحمد حلمي أكتر حد بيساندنى من أول ما اتجوزنا ولأنه جواه فنان مختلف ومتنوع فهو سند كبير، ودايما موجود معايا".

مني زكي وأحمد حلمي

كما تحدثت النجمة منى زكى : المغامرة بالنسبة ليا كانت في الشخصية لأنها مختلفة وعمرى ما لعبتها قبل كده، وبحاول أنفذ رؤية المخرج.

مني زكي وإسعاد يونس

كما تحدث المخرج هاني خليفة عن فيلمه الجديد “رحلة 404” بطولة النجمة مني زكي الذي يعرض حاليًا فى السينمات، قائلاً: "أدوار كل الشخصيات صعبة جدا ومش بكبر الحجم، ولكن كنا محتاجين لكل دور ممثل تقيل".

وأضاف هاني خليفة: "كل الممثلين كانوا عاملين أدوارهم بمهارة وأداء قوي، سواء شيرين رضا ومواجهات فظيعة مع منى زكى، ومحمد ممدوح مفتاح مهم عشان الناس تفهم تاريخ شخصية غادة، وأزمتها الكبيرة مع محمد فراج لما بتدور عليه وبيظهر بمفاجآت تانية عشان كمية الآلم اللى جواه والظروف اللى مر بها، وكذلك باقى الشخصيات عارفة عبد الرسول وخالد الصاوي وسما إبراهيم ومحمد علاء، وأنا ممتن لكل اللى اشتغلوا في الفيلم".

وكان حرص النجم أحمد حلمي على تهنئة زوجته النجمة مني زكي بنجاح فيملها الجديد “رحلة 404” الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

ونشر أحمد حلمي بوستر الفيلم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: "ألف مبروك الفيلم.. صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها، فيلم تحفة وانتي كنتي (شهادتي المجروحه) كالعادة".

تحدثت النجمة مني زكي عن التأجيلات التي شهدها فيلم "رحلة 404" على مدار السنوات الماضية حتي خرج للنور قائلة: «أكيد كنت قلقانة القلق الطبيعي والقصة عندي من 2013 وإحنا ابتدينا نصور من 3 سنين وخلصناه على طول، بس ما كنتش متوترة لكن كان نفسي الفيلم يفضل على مستواه ورغم اللي حصل فضل على مستواه».

وكانت كشفت الفنانة منى زكي رأيها فى المخرج هاني خليفة مخرج فيلمها الجديد “رحلة 404” قائلة: «مخرج كبير جدا وبحبه أوي عالمستوى الإنساني والفني وبيركز في التفاصيل والنتيجة اللي طالعة دي هي رؤية هاني في الدور والفيلم، صحيح كان معانا ورق مكتوب حلو أوي لمحمد رجاء لكن هاني خليفة له رؤية مميزة وتدخله في أدائنا كممثلين هو اللي طلع الشحنة القوية دي وأنا بحبه وأتمنى ما يقعدش في البيت والوسط بيفتقده».

وكانت كشفت النجمة مني زكي تركيبة شخصية غادة التي تلعبها فى فيلمها الجديد "رحلة 404" مؤكدة أنها لها علاقة بردود أفعال الناس عندما تقع في الخطأ، وكيف لجأت لربنا وشكوكها هل ربها تاب عليها أم لا، هذه التساؤلات موجودة عندنا كلنا كبني آدمين بغض النظر عن أخطائنا، فهي تدور في خيالنا هل ربنا سامحنا أم لا، أم مازلت محتاجة لبذل مجهود أكبر ليغفر لي.

وعن اختيار الأزياء، قالت: "معنا في الفريق مروة عبد السميع الاستايلست وهي التي توصلت مع هاني خليفة إلى شكل الشخصية، ووافقت على كلامهم لأني أحب الخروج من منطقة أماني وهذا حلو للفنان ليخرج منه شيء مختلف.

وكانت كشفت النجمة مني زكي كواليس تعاونها مع المخرج هاني خليفة فى فيلمها الجديد “رحلة 404” الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

حيث أكدت مني زكي قائلة: "هاني خليفة شاطر جدا مع الممثل ومخرج كبير، وتحديداً في توجيهاته للممثل، وأعتقد بسبب حبه للتمثيل بيخليه قادر انه يساعدك وتوجيهاته كانت الأساس بالنسبالى وأنه عاوز شخصية غادة تتشاف ازاى ولما تواجه صعوبات في الفيلم هتواجهها ازاى، فكان النصيب الأكبر من التحضيرات للأستاذ هاني خليفة، وهو عنده خبرة كبيرة ".

وكانت قررت النجمة منى زكى تلبية طلب شاب من ذوي الهمم بالتقاط صورة تذكارية برفقته في عرض فيلمها الجديد “رحلة 404” الذي أقيم بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “رحلة 404”، بطولة النجمة منى زكي، بوسترات منفردة لكل أبطال العمل وضيوف الشرف المشاركين به.

وتصدرت النجمة مني زكي البوستر التشويقي لفيلم "رحلة 404" -القاهرة مكة- سابقا، ومن المقرر طرح العمل في دور العرض السينمائية المختلفة 25 يناير، والدول العربية 1 فبراير المقبل.

أحداث "رحلة 404"



تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.



أبطال رحلة 404



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من جانبها أبدت النجمة منى زكى سعادتها بإعلان طرح فيلمها "رحلة 404" في دور العرض.

واضافت مني زكي: "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013".

وأوضحت منى زكى: "لم يكن مقدرا لي تقديمه وقت عرض علىَ في البداية، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده، ولذلك قررت تقديمه بعد ذلك".