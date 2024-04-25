تامر حسني وأنغام يحييان حفلًا بالعاصمة الإدارية احتفالًا بذكري تحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من النجم تامر حسني والنجمة أنغام لإحياء ليلة استثنائية ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء، اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية.

وكان أعلن النجم تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة لفريق عمل فيلمه الجديد رى ستارت، حيث يضع حاليا اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيداً لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى.

وكان حدد تامر حسني موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2024، ويسجل العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

وكانت بدأت الفنانة هنا الزاهد التحضير لبطولة فيلمها الجديد بعنوان "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وقالت هنا الزاهد إنها تعاقدت مؤخرا علي بطولة الفيلم أمام الفنان تامر حسني. مضيفة أنها بدأت بمشاركة تامر حسني التحضير لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع استكمال باقي ترشيحات الفنانين المشاركين. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أوكان علن النجم تامر حسني عن خوضه بطولة فيلم جديد بعنوان “Restart” مع المخرجة سارة وفيق والسيناريست أيمن بهجت قمر.

حيث كتب تامر حسني عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق".

تامر حسني وسارة وفيق وأيمن بهجت قمر

بينما نشر السيناريت أيمن بهجت قمر تغريدة عبر حسابه، كشف فيها عن عرض الفيلم في صيف 2024، حيث كتب: "دعواتكم فيلم الصيف إن شاء الله: Restart من تأليفي وإخراج المخرجة الجميلة سارة وفيق وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان هو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ما شاء الله بس إن شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا".

وكانت شاركت هنا الزاهد مؤخرًا فى فيلم مستر إكس، ودارت أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال الفيلم

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.