هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.

وبحسب بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، فإن الحادث وقع على بعد 96 ميلا بحريا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.

وقال البيان إن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أضرار، مشيرا إلى أنها وصلت رحلتها، بينما تم إصدار تحذيرات لباقي السفن بتوخي الحذر خلال عبورها المنطقة والإبلاغ عن أي حوادث يمكن أن تتعرض لها.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.