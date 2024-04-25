"الحكاية خلصت برجوع الحق".. طرح البوستر الرسمي لفيلم السرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة بوستر جديد يجمع أبطال فيلم السرب، والمقرر عرضه مطلع شهر مايو المقبل.

وظهر في البوستر كلًا من: "أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، صبا مبارك".

ونشرت شركة "سينرجي" بوستر فيلم السرب، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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