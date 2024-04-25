مايا دياب تطرح كليب “عروس”.. مشاهد توثق إقتحامها لحفل زفاف في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة ومن دون سابق معرفة اقتحمت النجمة مايا دياب حفل زفاف في لبنان منذ ايام قليلة على أنغام أغنيتها الجديدة “عروس” التي اطلقتها تزامنا مع تصوير دخولها المفاجىء للحفل .

حرصت مايا على عدم معرفة العروسين او أي من المعازيم عن حضورها ، فتم التنسيق بين فريق عملها وبين منظمّي حفل الزفاف لمعرفة الوقت المناسب لحضورها للحرص على التكتم والاحتفاظ بعنصر المفاجأة .

وهذا ما حصل بالفعل فقد تفاجأ العروسين كما المعازيم بدخول مايا على انغام “عروس” ، وأحيت حفل الزفاف لمدة ٤٠ دقيقة قدمت بها اشهر اغنياتها الراقصة والرومنسية مثل “اهلا وسهلا” “سوا” “ميدلي أسمر” وغيرها .

أغنية “عروس” من كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وتم تصويرها مع المخرج جو بو عيد الذي رحب فورا بفكرة خوض هذه التجربة المختلفة مع مايا وتصويرها بعفوية .

وأثارت مايا الجدل منذ أيام حين نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها عروساً بالطرحة فاستطاعت بعد دقائق فقط ان تتصدر التراند وتصبح حديث الصحافة العربية التي توقعت ان تكون مايا عروس ٢٠٢٤ .