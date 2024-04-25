راغب علامة في “التقيل تقيل”.. سحر متواصل ونجومية متجدّدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم اللبناني راغب علامة أغنيته الجديدة “التقيل تقيل” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل.

الأغنية الجديدة باللهجة المصريّة، وهي من إنتاج شركة “باكستايدج بروداكشن” التي يملكها علامة، ويقول مطلع الأغنية: “التقيل تقيل والقمر معدي والموضوع جميل وأنا أد التحدي، قلبي ليك قتيل، هدي اللعب هدي دة أنت عايز ألف درس ومش حتبقي أدي”.

هذا وصوّر علامة أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرجة فرح علامة، وقد ظهر السوبر ستار بلوك شبابي وبصورة منعشة تناسب أجواء الصيف وهذا ليس بجديد على راغب الذي كالنبيذ “كلما يعتق بيحلى” فينجح في كل مرة بتجديد جلده والخروج من منطقته الآمنة وتحدي نفسه ليكون من اكثر النجوم انفتاحاً على كل شيء عصري وشبابي وكم يليق به هذا التجديد في كل عمل جديد.

فور صدورها اقتحمت الأغنية قائمة الترند للفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” محققةً نسبة مشاهجة مرتفعة في ساعات قليلة.

من جهة أخرى، يستعد راغب علامة لجولة غنائية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والتي روجّ لها عبر حسابه على منصة “إكس”.