مصطفى طاهر: تحرير سيناء يوم خالد في الذاكرة الوطنية.. وعبر عن قوة مصر

ياسر رشاد - القاهرة -

تحرير سيناء .. حل الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، مدير تحرير مجلة فنون بالهيئة المصرية العامة للكتاب، والمحرر الثقافي والفني في بوابة الأهرام، ضيفاً على الهواء مباشرة من ماسبيرو في الفقرات الاحتفالية التي قدمتها قناة نايل لايف عبر برنامج نهارك سعيد للأحتفال بالذكرى ٤٢ لتحرير سيناء.

وقال طاهر إن ٢٥ إبريل يوم شديد الأهمية في الذاكرة الوطنية المصرية ، وأن تحرير سيناء كان محطة فاصلة و رئيسية في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف “طاهر ” أن التحديات التي واجهتها مصر جيشا وشعبا في العدوان الصهيوني على أراضي سيناء، كان أكبر التحديات التي واجهتها مصر بإقتدار، وعبر ما حدث وصولا لمعركة العبور العظيم، عن قوة الدولة المصرية ووحدة جبهتنا الداخلية التي قدمت ملحمة لن ينساها التاريخ، خرجنا منها أقوى مما كنا.

وأكد طاهر ان ما فعله الفنان المصري في زمن الحرب يستحق أن نفخر به جميعا، بداية من درة الفن أم كلثوم التي شاركت كجندي في عمليات دعم المجهود الحربي، وضربت أعظم مثال عن أهمية دور الفنان في مجتمعه.

وأشار طاهر إلى أن مبدعي مصر لعبوا دورا فاعلا خلال الحرب وما قبل الأنتصار، فمن يستطيع أن ينسى فيلم مثل "أغنية على الممر" للمخرج على عبد الخالق، والذي خرج للنور عام ١٩٧٢ قبل نصر أكتوبر، ليكون مبشرا بعظمة المصريين وقدرتهم على عبور كل التحديات.