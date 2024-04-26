مشروع 100 سنا غنا| القائمة الغنائية الكاملة للأمسية الثانية

ياسر رشاد - القاهرة -

تواصل دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار

موعد الأمسية الثاني من مشروع 100 سنة غنا

تقام الليلة الثانية فى الثامنة مساء الأحد 28 ابريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى .

البرنامج الغنائي الكامل للأمسية الثانية مع نادية مصطفى ومصطفى قمر

العرض من اخراج عصام السيد ، اعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مختارات من اعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت ، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد ( عيد الميلاد ) ، الشوق الشوق ، حبيبى وعنيا ، يا أعز من عينى ، راح توحشينى ، كلمنى طمنى ، مال القمر ماله ، ماما زمانها جاية ، طير بينا يا قلبى ، دارى العيون ، بلدى احببتك ، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه ، كل دقة في قلبى ، يامصطفى ،فين قلبى ، تملي في قلبى ،تسلم لقلبى ، اضافة الى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل .

يذكر ان المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .