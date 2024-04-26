عمرو دياب يغني مع جمهوره في البحرين.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره، الليلة، في مملكة البحرين، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة في عدد من دول الخليج والتي تضم أبرز نجوم الغناء .

تفتح أبواب الحفل في السابعة مساءً ويتم إدخال الجمهور طبقا لكل فئة منحا للتزاحم والتدافع، على أن يبدأ الحفل في العاشرة.

عودة حفلات عمرو دياب إلى البحرين

يعتبر حفل عمرو دياب في البحرين من قائمة الدول المنتظر فيها تواجده فيها بشكلٍ مستمر، حيث كانت آخر حفلاته هناك في عيد الفطر المبارك 2022

عمرو دياب الأكثر بحثًا بسبب joy awards 2024

كان قد تصدّر عمرو دياب قوائم البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية بعد مشاركته المميزة في ختام فعاليات المهرجان الترفيهي السعودي joy awards 2024 في نسخته الرابعة، وقدّم أغنيةته “ياأنا يلاء”، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من جميع أنحاء العالم.

نجاح ضخم لـ ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك”

وكان قد طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعاً محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال مايقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:



خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.