الملك تشارلز يمنح كيت ميدلتون لقبًا ملكيًا تاريخيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اختفائها لفترة طويلة وتشخيصها بمرض “السرطان”، منح الملك تشارلز الثالث كيت ميدلتون لقبًا تاريخيًا جديدًا بتعيينها “رفيقة ملكية لوسام أصحاب الشرف”، لتكون بذلك أول عضو في العائلة الملكية يتم تعيينه ضمن أصحاب الشرف.

وجاء هذا اللقب الملكي بمثابة دعم لأميرة ويلز، بعد إصابتها بمرض “السرطان”، ونظرًا لتفانيها في منظمات، مثل “Little Princess Trust”، ومبادرتها الخاصة لتنمية الطفولة “Shaping Us”. ويعود تاريخ هذا اللقب إلى عام 1917، إذ أطلقه الملك جورج الخامس؛ للاعتراف بالإنجازات في الفن والعلوم والطب والخدمة العامة.

كما منح الملك تشارلز الأمير ويليام “وسام الحمام” الأكثر شرفاً وهو وسام الشهامة البريطاني، وأطلقه جورج الأول عام 1725، ويعتبر رابع أكبر رتبة في الفروسية البريطانية.

كذلك منح الملك تشارلز زوجته الملكة كاميلا لقب “غراند ماستر” ووسام “سيدة الصليب الأكبر” وهو من أرفع الأوسمة في الامبراطورية البريطانية وأكثرها تميزاً، وقد أنشأه الملك جورج الخامس في يونيو 1917. يرمز هذان اللقبان إلى الإنجازات الاستثنائية والمساهمات القيّمة في مختلف مجالات الحياة، ويُكرّم حاملها تقديرًا لخدماته المتميزة للبلاد.

ويُعتبر لقب “غراند ماستر” لقبًا شرفيًا رفيع المستوى يُمنح لقادة ورؤساء المنظمات والجمعيات المرموقة. ويرمز هذا اللقب إلى قدرة حامله على القيادة والتوجيه بفعالية، وخبرته الواسعة في مجال اختصاصه. ويُعدّ وسام الإمبراطورية البريطانية أحد أقدم الأوسمة وأكثرها شهرة في المملكة المتحدة. ويُمنح هذا الوسام تقديرًا للخدمات المتميزة للأفراد في مختلف المجالات، بما في ذلك الخدمات العامة والعسكرية والمدنية.