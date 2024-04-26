عمرو محمود ياسين يوجه رسالة لـ محمد رياض في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، رسالة للفنان محمد رياض زوج شقيقته "رانيا" بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر عمرو، صورة محمد رياض، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا نجم النجوم".

واحتفل محمد رياض بعيد ميلاده أمس الخميس 25 أبريل، إذ أنه من مواليد 1970.

ودرس محمد رياض في قسم الكيمياء بكلية العلوم وفي المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان غالبية نشاطه الفني متركزًا في الدراما التليفزيونية الذي نال من خلاله جماهيرية كبيرة، خاصة في حقبة التسعينيات.

ومن أبرز مشاركاته التليفزيونية: "لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، الإمام ابن حزم، عصر الأئمة"، ومن أبرز أفلامه "48 ساعة في اسرائيل، العشق والدم، يوم الكرامة، حفل زفاف".