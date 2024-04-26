مارسيل خليفة يُقدّم “أوبرا جدارية” من أشعار محمود درويش

تحت شعار “في إمتزاج الشعر العظيم والإبداع الموسيقي تصل الروح الى ذروة تساميها” يعقد بيت الفلسفة في الفجيرة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، لإطلاق موسيقى “صرخة الحياة” للفنان مارسيل خليفة وجدارية محمود درويش وذلك بحضور عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي وباقة من أهل الفن واثقافة والأدب والإعلام.

ويُعتبر نص جدارية أحد النصوص الملحمية في المنجز الشعري العربي المعاصر، حيث يتناول الإنسان بين الحياة والموت ويتحدث بلسان الشعر حول مواجهة حوارية بين الذات الإنسانية والعالم الخارجي.

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تجدر الإشارة ان الفنان مارسيل خليفة أمضى عامين في تنفيذ هذا النصّ الشعري في صيغة أوبرا غنائية.

هذا التعاون يأتي بين مارسيل خليفة وبيت الفلسفة بهدف سعي الفلسفة منذ تأسيسيه لأن يكون مؤسسة رائدة في نشر الفكر الفلسفي المستنير والواعي في نشر القيم الأخلاقية والجمالية التنويرية لتصبح الفجيرة أحد عواصم الثقافة الفلسفية.