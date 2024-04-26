بناء على طلب الجمهور.. "الحياة" تعيد إذاعة حفل أنغام وتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، عن إعادة إذاعة حفل المطربة أنغام والمطرب تامر حسني، الذي أقيم أمس الخميس 25 أبريل، بمناسبة مرور 42 عاما على تحرير سيناء، وذلك بناء على طلب الجمهور.

"الحياة" تعيد الحفل في الرابعة عصر اليوم، وكذلك في العاشرة مساء. وكان الحفل تصدر "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "X".

ونظم الحفل مجلس القبائل والعائلات المصرية، في العاصمة الإدارية، احتفالا بذكرى تحرير سيناء، بحضور كوكبة من نجوم الفن وشخصيات عامة وسياسية.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الحفل: نبيلة عبيد، سوسن بدر، ماجد المصري، منذر رياحنة، عصام السقا، منال سلامة، عماد زيادة، فيفي عبده، نادية الجندي، المذيعة بوسي شلبي.