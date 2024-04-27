مسلسل "البيت بيتي 2" يتصدر التريند بعد إطلاقه بساعات قليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل "البيت بيتي 2 " التريند أعلي نسب مشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه عبر منصة شاهد بساعات قليلة .

وحقق مسلسل البيت بيتي فى موسمه الثاني المركز الاول ، من أصل 10 مراكز هم للاعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر ، ليزيح بذلك مسلسل كامل العدد +1 ، والذى كان متصدر نسب المشاهدة .

مسلسل البيت بيتي 2

أحداث مسلسل البيت بيتي

تدور أحداث مسلسل "البيت بيتي" حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.

مسلسل البيت بيتي 2، هو من أعمال شاهد الأصلية ويضم إلى كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كل من محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، مي القاضي وآخرين، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.

وكان أخر اعمال كريم محمود عبد العزيزهو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

ويشار إلى أن يتناول العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، وتدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه في إصلاح ذلك، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعماله مسرحية "عملوها ازاي" تدور احداثه حول محقق مشهور بحل أصعب ألغاز الجرائم برفقة مساعده بالتحقيق في جريمة حدثت في موقع تصوير نجم سينمائي شهير، لتدور بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية.

بطولة كريم محمود عبد العزيز، سليمان عيد، حمدي الميرغني، عائشة بن احمد، اوس اوس.