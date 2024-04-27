شكوى ضدها… حلا شيحة امام أزمة جديدة بعد عودتها الى التمثيل

كعادتها بدأت الممثلة حلا شيحة مرحلة جديدة من إثارة الجدل حولها، لكن هذه المرة مع مدير أعمالها السابق علي عبدالرحمن، الذي تقدّم بشكوى ضدها في نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي.

وطالب علي عبدالرحمن خلال الشكوى التي تقدّم بها، بالحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها مع الممثلة حلا شيحة، بعد عودتها الأخيرة للمجال الفني، وتعاقدها على مسلسل “إمبراطورية ميم” والعديد من الأمور الفنية الاخرى، وهي الفترة التي عمل خلالها مديرًا لأعمالها، لكنه فوجئ بعد انتهاء المسلسل بالتهرّب من سداد مستحقاته المالية.

وقد تمّ الاتفاق بين حلا شيحة ومدير أعمالها علي عبدالرحمن، على أن يتولى مسؤولية إدارة أعمالها قبل عودتها من كندا، وبالتزامن مع قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، على عودة حلا للتمثيل بعد اعتذارها عما بدر منها في أكثر من مناسبة حول آرائها المذبذبة بشأن الفن والوسط الفني، وهي الآراء التي أثارت جدلاً واسعًا، ورفضها عدد كبير من الفنانين.

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الجدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم” أمام النجم خالد النبوي، وبمشاركة نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.