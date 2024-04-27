ماذا قالت مها الصغير بعد شائعات انفصالها عن أحمد السقا ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الإعلامية مها الصغير عن صمتها بعد تداول شائعات انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قامت بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" تحدثت خلاله عن الحياة الزوجية واهتمام الرجل بالمرأة، وأن الزوجة لو قررت الرحيل لن تعود مرة أخرى، ما سبب لغطًا بين رواد السوشيال ميديا وسط حيرة البعض من انفصالها عن "السقا" من عدمه.

وأوضحت الإعلامية مها الصغير ما حدث خلال برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي يعرض على قناة "cbc"، كاشفة تفاصيل ما حدث وحقيقة انفصالها من زوجها الفنان أحمد السقا.

وقالت مها الصغير: "يوم الأربعاء أنا قولت رسالة زي الرسائل الاجتماعية اللي بنقولها بشكل يومي وكل واحد بيتكلم عادي عن المشاكل أو المواضيع الاجتماعية، واتكلمت وقتها عن العلاقة الصحية بين الأزواج والسيدات وكنت بقول ده موضوع نسلط عليه الضوء لازم نشوف له حل، اتاخد عليا إن أنا اللي عايشة والسلام وبعدين انفصال مع اني اليوم اللي قبله كنت بتكلم على السوشيال ميديا وأن الناس بتاخد حاجات من على السوشيال ميديا تبروزها غلط وتفسرها على أهوائها ومش معنى أني بتكلم على حاجة أو بناقش حاجة أني بعبر عن نفسي".

وأضافت: "بكرة مثلا عندنا حلقة عن أزمة منتصف العمر.. هل ده معناه اننا بنمر بأزمة منتصف العمر، والحاجات الخاصة بحاول أفصلها عن العام وحياتي الخاصة مش حابة انها تبقى على المشاع لأن فيه كمان أولاد وليهم أصدقاء وزملاء ممكن ناس تتأذي وقالوا قبل كده أن أحمد السقا تعبان وعيان والحاجات دي بتأذي الولاد".

وأختتمت: "بعد أذنكم بلاش حد يحط كلام على لساني أنا مقولتوش أو يتوقع أو يستنتج وأنا لو عندي حاجة عايزة أقولها هقولها وبطلوا تريندات وهمية على حساب ناس مش أنا فقط على كل الناس".

اقرأ أيضا:

عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365": طفل "بدون سابق إنذار" شاطر وكان مركز

استياء أسرة عبدالحليم حافظ من تجاهل دعوتهم لحضور احتفالية خاصة بـ"العندليب الأسمر"