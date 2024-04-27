بعد الحكم بحبسها.. شمس الكويتية تدافع عن حليمة بولند: "احنا مش في غابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

دافعت الفنانة شمس الكويتية، عن الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعدما قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس الأخيرة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار كويتي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ونشرت "شمس" مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" قامت خلاله بالدفاع عن "حليمة بولند" وتحدثت مع متابعيها عن تفاصيل إلقاء القبض عليها وحبسها.

وقالت شمس الكويتية: "أنا متأكدة أن المحكمة والقضاء الكويتي هيراجعوا القضية في الاستثناء لأن مستحيل اللي اتعرضت له حليمة بولند كل بنت في الدنيا تتعرضه انها تثق في شخص وتتعرف عليه وتحبه وأنها تعاشر شخص يستغل عشرتها ومحادثتهم ضدها".

وأضافت: "ده بيحصل مع أحسن العائلات في الكون، وجصل مع أشرف البنات في الدنيا واحنا مش في غابة أكيد الإنسان بيحب ويتحب واللي حصل مع حليمة حصل مع بنتك أو أختك أو أمك ولا تتهموا خلق الله وأنا حزينة ومتضايقة على التهم اللي قاعدين يلبسوها لحليمة بولند".

وكان أحد الأشخاص قد اتهم حليمة بولند بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها ومقاطع فيديو خاصة بها، وعلى الجانب الآخر قالت "بولند" إن هذا الشخص هو من أساء إليها بالسب، وقامت برفع دعوى قضائية ضده.

ووفقًا للتحقيقات، فإن محامي الطرف الآخر قدم تسجيل صوتي لحليمة بولند وتضمن التحريض على الفسق والفجور، ونفي سرقة هاتفها من قبل موكله، مؤكدًا أنها من قامت بإرسال الصور والفيديوهات الفاضحة له، وقال إن هاتف حليمة هو من أرسل الصور والفيديوهات وأن هاتف موكله كان في مكان بعيد عنها، وقام بتسليم تسجيل صوتي لها وهي تحرض موكله على الفسق والفجور.

وخرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها مؤخرًا بعدما تداول رواد السوشيال ميديا خبر عن زواجها سرًا من سياسي عراقي، ونفت الخبر عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" قامت خلاله بتوضيح الأمر لمتابعيها.

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