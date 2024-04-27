حسين فهمي يلتقي الملك أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته لمصر.. وهذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان حسين فهمي، عن مقابلته ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني خلال جولته لزيارة عدد من المعالم السياحية وبالتحديد بمحافظة الإسكندرية.

ونشر "فهمي"، صورة برفقة الملك أحمد فؤاد الثاني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "في صحبة صاحب الجلالة الملك أحمد فؤاد وصديق العمر سير محمد منصور".

على جانب آخر، يواصل حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحضيراته واستعدادات الدورة الـ 45 هذا العام والمقرر إقامتها في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر المقبل، وكشفت إدارة المهرجان مؤخرًا عن اختيارها الناقد الفني عصام زكريا مديرًأ للمهرجان خلفًا للمخرج أمير رمسيس.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حسين فهمي كانت بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضا:

20 صورة من حفل عمرو دياب في البحرين

"كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي تنهار من البكاء وتتعرض للإغماء بسبب داعية ديني