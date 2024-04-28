بهذه الصور.. كايلي جينر تنفي أخبار حملها من تيموثي شالاميت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن انتظارها مولوداً جديداً من حبيبها، النجم تيموثي شالاميت.

وجاء ردّ النجمة يوم الخميس عن طريق صور سيلفي التقطتها لنفسها، أظهرت فيها بطنها المسطح، فيما كانت تستعرض قطع جينز من خط ملابسها “Khy” على “إنستغرام”.

وأتى ردّ كايلي بعدما نفت مصادر واسعة الإطلاع الإشاعات الأخيرة التي تحدّثت عن حمل النجمة بطفلها الأول من تيموثي شالاميت بعد أشهر من مواعدتهما.

وبدأت التكهنات تنتشر الأسبوع الماضي على نطاق واسع على منصّة “إكس” بعدما كتب أحد الحسابات: “يُشاع أنّ كايلي جينر حامل وتنتظر طفلاً من تيموثي شالاميت”.

لكنّ مصادر مطلعة كشفت لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنّ الثنائي لم ينفصلا ولا تزال علاقتهما مستمرّة، لكنّ لا صحّة لأخبار الحمل.

وقال المصدر: “كايلي وتيموثي بقيا على اتصال أثناء تصوير فيلم شالاميت الأخير وما زالا معاً”، بالإشارة إلى فيلم “A Complete Unknown”، وهو سيرة ذاتية عن بوب ديلان، في مدينة نيويورك.