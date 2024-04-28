إلهام شاهين توجه رسالة لماجدة الرومي بعد حفل قصر عابدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صوراً من حفل الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي الذي أحيته مساء الخميس 25 نيسان (أبريل) الجاري، في قصر عابدين، وجهت من خلالها رسالة إليها.

وكتبت إلهام في رسالتها: “أجمل حفلة حضرتها في أجمل مكان بمصر الجميلة العريقة قصر عابدين، مع أجمل وأرقى وأنقى إنسانة، الفنانة المبدعة التي حلقت بنا في السماء بصوتها الملائكي وأدائها الرائع وإحساسها الصادق وحبها الكبير لفنها وحبها العظيم لمصر”.

وتابعت: “وكيف لا وهي مولودة من أم مصرية من بورسعيد، مصر بلدك ترحب بك يا ماجدة، وإحساسك بعلم مصر وأنتي تنحني له وتقبليه وتدورى به على المسرح إحساس به كل المشاعر الوطنية الصادقة، نورتينا وشرفتينا يا غالية، شكرا ماجدة الرومي”.

وأحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي احتفالية داخل قصر عابدين التاريخى بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأطلت النجمة اللبنانية الكبيرة قبيل حفلها مباشرة من شرفة قصر عابدين مرتدية فستاناً أبيض لتبدو كالأميرات وألقت تحية للحضور وسط عاصفة من التصفيق الحار.

ثم توجهت إلى خشبة المسرح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار العالمى نادر عباسي.

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل بكلمة في حب مصر، قائلة: “كيف ما بدنا نحب شعبها الطيب وأرضها المباركة وفنها اللي أسعدنا من يوم لما اتخلقنا بهالدنيا .. كيف ما بدنا نحب نيلها ونهارها وليلها اللي ما بينام.. كيف ما بدنا نحبها وعندها كل هالتقدير لعظمة تاريخها وبطولاتها وجيشها وإنجازات رجالها.. ربنا يديمها على طول محفوظة برعايته.. وعلى طول على طول وللأبد برحمته.. بحبك مصر” لتنطلق عاصفة من التصفيق الحار وهتافات الإعجاب بالفنانة الكبيرة.