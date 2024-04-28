بالصور- هكذا احتفل الأمير الحسين بعيد ميلاد الأميرة رجوة

هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين زوجته الأميرة رجوة في عيد ميلادها الـ ٣٠ والذي يصادف اليوم الأحد، حيث شارك المتابعين بصورة جديدة لهما عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام، معلقًا عليها بالقول: “أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا”. وأضاف “كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير”.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نشرت مساء أمس صورة جديدة للأميرة رجوة احتفالاً بعيد ميلادها الثلاثين.

نذكر أن ولي العهد الأردني والأميرة رجوة تزوجا في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في شهر حزيران/يونيو من العام الفائت بحضور عدد كبير من الشخصيات حول العالم.

كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي في العاشر من نيسان ٢٠٢٤ بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.