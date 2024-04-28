إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" وتكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حظر التلفزيون الإيراني، بث وعرض المسلسل الدرامي "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، المستوحى من قصة حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر.

وبحسب وكالة الأنباء الفارسية، أن سبب منع "الحشاشين"، هو وجود أخطاء تاريخية بالمسلسل، وهناك تحيزات سياسية، واعتبرت أن المسلسل يقدم صورة غير حقيقية عن الإيرانيين، بحسب ما أفادت.

وأضافت أن إيران قررت حظر بث "الحشاشين" على جميع المنصات المحلية والتلفزيونية.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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