ياسمين عبدالعزيز: "البني آدم طول ما هو إيجابي الحياة هتبقى حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة إسعاد يونس برومو حلقتها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ببرنامج "صاحبة السعادة"، والمقرر عرضها على فضائية "دي ام سي"، يوم الإثنين والثلاثاء.

روجت "إسعاد يونس"، برومو الحلقة على صفحتها عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ضيفتي ضيفة غالية أوي على قلبي وقلب الجمهور، استنوا ياسمين عبدالعزيز في حلقة خاصة جدا كلها أسرار وكواليس أول مرة هتسمعوها يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 مايو الساعة ١١ مساءً فقط على dmc.. انتظرونا".

وقالت ياسمين، في برومو الحلقة مع إسعاد يونس: "البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل الحياة هتبقى حلوة".

وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن دخولها عالم الإعلانات والفن وهي صغيرة، قائلة: "البني آدم لما بيبقى مشهور وهو صغير بيبقى معندوش حرية".

واستعادت ياسمين عبدالعزيز ذكرياتها مع المرض، قائلة: "ربنا هو اللي سخر الناس إنها تدعيلي".

وتشهد حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.