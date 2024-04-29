ميريام فارس تتألق بفستان صيفي ملون.. إليكم سعره

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على متابعيها بفستان صيفي رائع، خلال احتفالها بعيد الشعنينة أمس.

ونشرت ميريام فارس عبر صفحتها الرسمية، مجموعة صور ظهرت فيها مع أولادها وهم يحتفلون، وخطفت الأنظار بإطلالتها.

وارتدت ميريام فستان صيفي طويل وواسع، بألوان متعددة، ويتميز بالرسومات التي تزينه، والتي جاءت على شكل طائر وثعبان وتنين، ويبلغ سعره 485 يورو.

ومن الناحية الجمالية، اختارت ميريام تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها الكيرلي منسدلاً على كتفيها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمية، كما طبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.



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