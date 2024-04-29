بعد آيتن عامر.. فهد الزاهد يقدم رانيا يوسف مطربة لأول مرة

ياسر رشاد - القاهرة -

تخوص الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء للمرة الأولى في كليب جديد تتولى إخراجه بتول عرفة، وتنتجه لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد، والأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

الفنانة رانيا يوسف

جاء هذا التعاون بين الفنانة رانيا يوسف والمنتج فهد زاهد، بعدما قدمت لايف ستايلز ستوديوز من قبل الفنانة آيتن عامر منذ عامين فى أغنية "بناقص"، والتي حققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداتها على يويتوب إلى 5 مليون مشاهدة.

ويسعى فهد الزاهد إلى تقديم محتوى فنى راق ومتميز، من خلال تقديم أفكار لأغانى متميزة ومختلفة، فضلا عن إتباع نهج جديد في تقديم نجمات التمثيل إلى عالم الغناء، عكس ماكان يحدث في السابق، حيث كانت المطربات هن اللاتى تتجهن للغناء.

وقالت المخرجة بتول عرفة إن الكليب سيكون غنائى إستعراضى، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد، ومفاجئ للجمهور، موضحة أنها متحمسة للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسبة لتقديم هذا الشكل من الغناء.