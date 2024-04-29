شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة موسيقية مع الفائزين بجوائز دولية فى دار الأوبرا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن توجيهات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة وإلقاء الضوء على المواهب الشابة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً موسيقيًا لتلاميذ الدكتور مصطفى جرانة الحاصلين علي عدة جوائز دولية في العزف على البيانو وهم شادي بدر، يوسف شندي، زينة قدورة ومازن علاء وذلك في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء 30 أبريل علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج عزفًا لعدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت، ليست، شوبان وبرامز .

يذكر أن الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانة وقد درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفونى.