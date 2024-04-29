شكرا لقرائتكم خبر عن بوب باكيش يقترب من الاستقالة من رئاسة شركة Paramount بعد 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساحة العالمية لصناعة السينما والدراما، اضطرابات عدة بعد الكثير من المراحل التي غيرت في شكل الصناعة بشكل كبير منذ وباء كورونا في 2020 ومن ثم الابتعاد وغلق صالات السينما وتوقف عمليات الإنتاج لمشاريع ضخمة لم تأتِ بثمارها وحتى اضطرابات صناع العمل في هوليوود لتحسين الأجور، وهو ما أجبر الكثير من شركات الإنتاج على تغيير قياداتها لشركاتها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن بوب باكيش، المدير التنفيذي لشركة Paramount العالمية على وشك تقديم استقالته خلال الأيام القليلة الماضية بعد استمراره لمدة ثماني سنوات كرئيس تنفيذي للشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات صناعة السينما في العالم.

ومن المتوقع أن يستقيل باكيش تحت الضغط، يعمل المدير التنفيذي مع باراماونت منذ عام 1997، وقد تم تعيينه في عام 2016 للمساعدة في إعادة النظام إلى الشركة التي انزلقت إلى مشاجرة قانونية عامة بين المساهمين ومعركة من أجل السيطرة على الإدارة.

وبرز التقرير بعد الجلسات التي يخوضها مجلس إدارة الشركة في عمليات الاندماج، والتي تتمثل في محادثات استحواذ حصرية مع Skydance Media وRedBird Capital، كما تستعد مجموعة أخرى لتقديم عروض اندماج مع شركتي سوني وأبولو جلوبال.

