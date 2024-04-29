ندوة‭ ‬التجربة‭ ‬النيابية‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬مائة‭ ‬عام

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ياسر رشاد - القاهرة - غدا فى دار الكتب والوثائق
فى إطار الدور التنويرى لوزارة الثقافة المصرية، تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان «التجربة النيابية المصرية بعد مائة عام ١٩٢٤-٢٠٢٤».
تقام الندوة التى ينظمها مركز تاريخ مصر المعاصر غدا الثلاثاء الموافق 30/4/2024 فى جلستين: يرأس الجلسة الأولى التى تبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة أ.د. أحمد زكريا الشِّلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ويتحدث فيها كل من:
أ.د. أحمد الشربينى السيد (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب - جامعة القاهرة) ويتناول موضوع «دستور 1923 وإدارة الانتخابات النيابية»، ود. صالح محمد عمر (باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر – دار الكتب والوثائق القومية) ويتحدث فى موضوع «لجنة دستور 1923 ومستقبل الحياة النيابية فى مصر»، أ.د. مصطفى الغريب (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة بنها) ويستعرض موضوع «انتخابات البرلمان فى مصر إبان العصر الملكى – رؤية تحليلية»،
د. محمد محروس عيد (مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة القاهرة) ويتناول «موقف البرلمان من أزمات التموين فى مصر إبان الحرب العالمية الثانية» استراحة (12:30م – 1:00م).
وتبدأ الجلسة الثانية فى تمام الواحدة ظهرا برئاسة أ.د. السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ويتحدث فيها كل من: أ.د. ماجدة على صالح (أستاذ العلوم السياسية–جامعة القاهرة) وتتناول موضوع «المسئولية السياسية لعضو البرلمان»، أ.د. عبدالحميد شلبى (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة الأزهر) ويتحدث عن «برلمان الوحدة المصرية السورية 1960 – 1961»، ود. شريف إمام (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة عين شمس) ويتناول موضوع «الحياة النيابية فى ظل التعددية الحزبية المقيدة 1976 – 1979»، د. محمد جابر زهيرى (مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة عين شمس) ويتحدث حول «أهم القضايا التى ناقشها البرلمان المصرى 1979 – 1984».