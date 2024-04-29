فن ومشاهير

المخرج خالد جلال يشهد عرض مسرحية "السمسمية" بالمنيل (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "السمسمية" الذي أقيم في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

ويعد ذلك العرض الثاني للمسرحية في إطار مبادرة "ولد هنا" التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كافة المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ولدوا في محافظات مدن القناة، ويلقي الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية هامة.

المسرحية بطولة مجموعة من شباب المسرحيين، ورؤية موسيقية هيثم درويش، وديكور وملابس سماح نبيل، ومكياج رحاب طايع، والعرض كتابة وإخراج سعيد سليمان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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