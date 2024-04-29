رانيا يوسف مطربة لأول مرة بتوقيع بتول عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تخوض الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء للمرة الأولى في كليب جديد تتولى إخراجه بتول عرفة، وتنتجه شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد

الأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

جاء هذا التعاون بين الفنانة رانيا يوسف والمنتج فهد زاهد، بعدما قدمت شركة لايف ستايلز ستوديوز من قبل الفنانة أيتن عامر منذ عامين فى أغنية "بناقص"، والتي حققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداتها على يوتيوب إلى 5 مليون مشاهدة.

وقالت المخرجة بتول عرفة إن الكليب سيكون غنائي استعراضي، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد ومفاجئ للجمهور، موضحة أنها متحمسة للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسبة لتقديم هذا الشكل من الغناء.