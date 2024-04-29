تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج الراحل عصام الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف محمد الشماع نجل شقيق الكاتب والمخرج عصام الشماع عن موعد ومكان عزاء عمه الراحل الذي توفي قبل ساعات، عن عمر يناهز 69 عامًا.

وكتب نجل شقيق المخرج الراحل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شكر كبير لمن حضر صلاة الجنازة ومراسم الدفن اليوم، عزاء عمي المؤلف والمخرج د. عصام الشماع غدًا الثلاثاء في مسجد الشرطة بصلاح سالم قاعة الإيمان".

وشيع جثمان المخرج الراحل ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء، وهم الفنان أحمد السعدني في أول ظهور له منذ رحيل والده الفنان الكبير صلاح السعدني، الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، الفنان محمود قابيل، كما نعاه عدد كبير من النجوم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم الفنانة نهال عنبر، الفنانة ريهام حجاج، المخرج خيري بشارة، والفنانة إنجي شرف.

وأعلن أحمد نجل المخرج الراحل عصام الشماع عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله، صلاة الجنازة الضهر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة في المجاورين".

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