زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول زواج الفنان مصطفى شعبان من هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان الكبير عمرو دياب السابقة، الأمر الذي أثار الجدل بين جمهور شعبان.

وأكدت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية ارتباط الثنائي منذ أشهر عدة، وتحديداً قبل بدء الفنان مصطفى شعبان بتصوير مسلسله الأخير “المعلم”، وأنهما فعلاً عقدا قرانهما قبل حلول شهر رمضان الماضي بأيام قليلة، ومن المفترض أن يعلن الثنائي عن هذا الارتباط في غضون أيام، حيث إن الفنان مصطفى شعبان يستعد لحفل تكريمه في الجزائر ثم يعود الى القاهرة.

ولم يعلّق مصطفى شعبان أو هدى الناظر على أخبار زواجهما، سواء بالتأكيد أو النفي، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد انتشرت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي أنباء عن ارتباط مصطفى شعبان وهدى الناظر، وهو ما دفع الأخيرة وقتها للرد على تلك الأخبار والتأكيد أن كل ما يتردّد عن زواجها من مصطفى شعبان مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.