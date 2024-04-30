"متتهورش".. تامر حسني يوجه رسالة للمقبلين على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان تامر حسني رسالة للشباب المقبلين على الزواج الفترة المقبلة، مستشهدًا بمشهد لحظة سقوطه على المسرح مع الفنانة مي عز الدين أثناء كواليس تصوير فيلم عمر وسلمى.

ونشر تامر حسني، فيديو للحظة سقوطه مع مي عز الدين عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق": "رسالة لكل عريس متتهورش وتعمل فيها تامر حسني عشان معاك واحدة لابسه فستان بتتعلم فيه المشي".



وأضاف: "أصل المشهد كان كده زي ما أنتوا شايفين، يعني أنا نفسي اتفرشت فرشة بيدرسوها لحد النهاردة في الصين.. الله يباركلك يا سلمى هعديهالك عشان الفستان اللي كان حلم البنات الفتره دي".

يذكر أن الفنان تامر حسني، أحيا حفلًا غنائيًا مع الفنانة أنغام، يوم الخميس الماضي بمناسبة مرور 42 عامًا على تحرير سيناء.

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