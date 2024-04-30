من أمام مسرح "سنبل".. محمد صبحي يكشف عن استعداده لعمل مسرحي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن تحضيره لعمل مسرحي جديد، من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ونشر "صبحي" صورة له أمام مسرح "سنبل" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق عليها: "لا أفارق المسرح هذه الأيام استعدادًا للعرض المسرحي الجديد، دعواتكم".

وتم تكريم الفنان الكبير مؤخرًا محمد صبحي من قبل "نادي الرواد" بمدينة العاشر من رمضان عقب ندوة تثقيفية بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وتم منحه درع النادي تقديرًا لمسيرته الفنية.

يذكر أن الفنان محمد صبحي اختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.

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