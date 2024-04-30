زينة تنضم إلى فيلم “المنبر”.. دورها سيفاجئ الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة كشف عنها صناع فيلم “المنبر” الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر عرضه قريبًا، أكد مصدر من داخل العمل مشاركة الفنانة زينة في الفيلم بدور جديد عليها لم تقدمه من قبل.

وقال المصدر إن زينة تجسد خلال الأحداث شخصية أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف، حيث يعد هذا الفيلم أولى تجارب زينة في الأعمال التاريخية.

يُذكر أن فيلم “المنبر” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، كمال أبو رية، ىيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه حول تاريخ الأزهر الشريف.

وكانت زينة قد خاضت منافسات دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “العتاولة”، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.