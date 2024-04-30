الأمير هاري يتوجّه الى لندن، فهل يلتقي والده؟

كان الملك تشارلز بعيدًا عن معظم الواجبات الملكية التي تطلّبت حضوره بسبب علاجه من سرطان البروستات، ومع ذلك، يبدو أن جدول أعماله مزدحم للغاية فلن يستطيع رؤية ابنه الأمير هاري الذي سيكون في لندن لقضاء عطلة بضعة أيام.

في التفاصيل، سيسافر الأمير هاري إلى لندن للاحتفال بمرور عشر سنوات على ألعاب Invictus في سانت لويس، كاتدرائية القديس بولس في الثامن من أيار/مايو القادم. وعلى الرغم من أنه لم يرَ والده منذ أكثر من شهرين، إلا أنه يبدو أنه سيتعين عليه الانتظار لفترة أطول لرؤيته.

وبحسب صحيفة التلغراف، ليس من المؤكد ما إذا كان الملك سيكون لديه الوقت لرؤية ابنه بسبب شؤون ملزمة. ومع ذلك، في حال تمّ اللقاء سيكون لفترة قصيرة.

تفيد التقارير أن خلال الوقت الذي سيكون فيه الأمير هاري في لندن، سيكون لدى الملك تشارلز اجتماع معلّق مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، بالإضافة إلى أول حفل في حديقة قصر باكنغهام لهذا الموسم وغيرها من الارتباطات المقررة مسبقًا.

في العاشر من فبراير الفائت، أخبر قصر باكنغهام العالم أن الملك تشارلز الثالث سيتلقى علاج السرطان وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة. وبمجرد أن عَلمَ هاري بالتشخيص، سافر لرؤية والده.