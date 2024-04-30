مفاجأة.. ابنة بيونسيه تنضم إلى والدتها في فيلم The Lion King

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتزر محبو أفلام ديزني إطلاق جزء جديد من فيلم “الأسد الملك” بعنوان “موفاسا: الأسد الملك”، “Mufasa: The Lion King”، حيث من المقرر عرضه في دور العرض في ديسمبر القادم.

وطرحت الشركة المقطع التشويقي الأول للفيلم يوم أمس، والذي رفع من حماس الجمهور، وبدأت تساؤلات المتابعين حول طاقم العمل من الممثلين القدامى، وتساءلوا أيضاً عن الممثلين المنضمين حديثاً بهذا الموسم. وكانت من ضمن المفاجآت مشاركة بلو ايفي كارتر ابنة بيونسيه في هذا الجزء.

“موفاسا: الأسد الملك”، هو الجزء الجديد من ديزني للفيلم الشهير الأسد الملك “Lion King”، وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي صدر في عام 2019، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد سيمبا، والذي أنتجت ديزني أول فيلم له في سنة 1994 وحمل نفس الاسم.

الجزء الجديد سيكون من إخراج باري جينكينز، الحائز على جائزة الأوسكار، والسيناريو للكاتب جيف ناثانسون، ويضم أغنيات للين مانويل ميراندا، وسيقوم ببطولته آرون بيير في دور موفاسا، والد سيمبا، وكيلفن هاريسون جونيور في دور سكار.

وتعيد بيونسيه، البالغة من العمر 42 عاماً، في هذا الجزء دورها بشخصية نالا من الفيلم في 2019، وتؤدي ابنتها بلو ايفي، البالغة من العمر 12 عاماً، صوت ابنة الملك سيمبا، والملكة نالا، وسوف تُدعى كيارا، وهي شخصية ظهرت آخر مرة في فيلم الرسوم المتحركة The Lion King II: Simba’s Pride عام 1998.

ويقول الإعلان التشويقي للفيلم: “سيمبا، بعد أن أصبح ملكاً للأراضي، عازماً على أن يتبع شبله آثار أقدامه بينما يتم استكشاف أصول والده الراحل موفاسا”.

وسيقوم بعض الممثلين بإعادة تمثيل أدوارهم مثل تيمون وبومبا من فيلم الأسد الملك لعام 2019 وهما بيلي أيشنر وسيث روجن. كما تم الإعلان أيضاً عن انضمام ثانديوي نيوتن، أنيكا نوني روز، كيث ديفيد، مادس ميكلسنن وتيفاني بون كجزء من طاقم التعليق الصوتي.

ويعود جون كاني بالصوت الذي يروي قصة موفاسا لحفيدة الأسد كيارا، ويقول في المقطع الدعائي: “تبدأ هذه القصة بعيداً عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء.. أسد سيغير حياتنا إلى الأبد”.

الفيلم سيعرض الأغنيات الأصلية للين مانويل ميراندا، ويتضمن المقطع الدعائي مقتطفات من غناء أسطورة الموسيقى الجنوب أفريقي Lebo M من “Circle of Life” للفيلم الأصلي.

وكانت قد ظهرت بلو ايفي مع والدتها بيونسيه في حفل ضخم في باريس حضره حوالي 80 ألف متفرج العام الماضي في ملعب ستاد دو فرانس “Stade De France”، وبدت عليها الجرأة والموهبة في آن.