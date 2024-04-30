روائع الموجى بمناسبة عيد الربيع فى الاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة -

في إطار احتفالات الثقافة المصرية بأعياد الربيع، تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لروائع أعمال الموسيقار محمد الموجى يحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء السبت 4 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" منها الليلة دنيتى ، تمر حنة ، ليه يا قلبى ليه ، مستحيل ، لأ لأ ، شباكنا ستايره حرير ، يا دلالى ، الدوامة ، ب فتحة ب ، أسال روحك ، الحلوة داير شباكها ، اسبقنى يا قلبى ، رمش عينه ، غالى عليا ، يا حلو صبح ، اخره جرحى أيه ، قارئة الفنجان إلى جانب ميدلى يضم الحان جبار - يا قلبي خبي - حبك نار وغيرها .. أداء أحمد عفت ، هند النحاس ، نهى حافظ ونهاد فتحى .

يذكر أن محمد الموجى أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952. ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل فى عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، بعدها اتجه إلى التلحين، وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ بعدها قدم ألحانا لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، ورحل عن عالمنا عام 1995 تاركاً تراثاً فنياً من الألحان الخالدة .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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