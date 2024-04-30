غادة عبدالرازق تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة غادة عبدالرازق الأنظار إليها في أحدث ظهور على موقع "إنستجرام"، مرتدية فستان رائع أظهر رشاقتها وجمالها.

ونشرت عبدالرازق، صورا وهي ترتدي فستانا أقرب للون البني ذو أكمام طويلة، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "متعة ارتداء الملابس لا تتوقف عند الساعة 6 مساءً، لكنها تستمر حتى الحفلة التالية".

وانهالت التعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "حلو قوي ولايق عليكي"، "والنبي قمر القمرات"، "منورة الدنيا كلها"، "الجمال ذاته.. خطيرة"، "أوعى القمر.. تحفة بجد"، "اية الحلاوة دي ما شاء الله".

شاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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