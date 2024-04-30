أحمد جمال سعيد يحيي ذكرى وفاة الفنان مصطفى درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان أحمد جمال سعيد الذكرى السنوية الأولى لوفاة النجم مصطفى درويش، الذي تحل ذكرى وفاته يوم 1 مايو الموافق يوم الأربعاء المقبل.

ونشر أحمد صورة تجمعه بـ الفنان الراحل، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الذكرى السنوية لوفاة مصطفى درويش، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب".

ورحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا، إثر تعرضه لسكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ 43 عاما.

يذكر أنه شارك في رمضان ٢٠٢٣ بأربع أعمال: "سره الباتع" بشخصية عمران، و"اكس لانس" بشخصية شحاتة، و"كامل العدد" بشخصية عمر، و"تلت التلاتة" بشخصية حازم.

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