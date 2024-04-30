بيانو غادة شاكر علي المسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتورة غادة شاكر حفلا بعنوان "أصابع البيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 3 مايو في المسرح الصغير، وذلك ضمن فعاليات الثقافة المصرية المتعددة وفى إطار برنامج الرسيتالات الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد خلال موسمها الفنى الحالى.

يتضمن البرنامج مجموعه من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين لآلة البيانو منهم هايدن ، بيتهوفن ، باخ ، شومان، شوبرت ، شوبان ، هيللر وفرانز ليست ويشارك فى عزفها الاطفال الواعدون كارول عمرو ، ريتال احمد، ريتاج احمد ،كارلا عمرو ، محموداحمد ،رامز غريب،رغدة حمدي ،جودي علاء ،چانسو ايهاب، فريده هاني ،يوسف ايمن ،بيير ريمون.

يذكر أن الدكتورة غاده شاكر تخرجت فى كونسرفتوار القاهرة عام 1991 ، درست البيانو من خلال منحة من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى بأكاديمية فرايبورج العليا بألمانيا وحصلت على الدكتوراه عام 1996، شاركت كسوليست مع فرق موسيقى الحجرة في كثير من الحفلات بالقاهرة والإسكندرية كما عزفت فى إيطاليا أالمانيا وسويسرا.