موعد حفل كاظم الساهر في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم كاظم الساهر لإحياء حفلا غنائيا يوم الخميس 23 مايو فى دبى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.



يشار الي ان ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

آخر أعمال القيصر كاظم الساهر

وكان طرح القيصر كاظم الساهر مؤخرا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

يذكر أن أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فينجر.

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وكان الطفل أحد المعجبين بالمطرب كاظم الساهر، الذي حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معه، حيث ظهر الطفل في الحفل مرتديا قميصا مطبوعا عليه صورة كاظم الساهر.

وغنى كاظم الساهر على المسرح مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التي أشعل بها أجواء الحفل، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير وواسع.

وأدى الساهر على المسرح مجموعة من الأغاني أبرزها التي أمتع بها الجمهور أبرزها: أغنية"عيد العشاق"، و"أثاري الزعل"، و"ها حبيبي"، و"الليلة إحساسي غريب"، و"زيديني عشقاً، و"في مدرسة الحب"، و"هل عندك شك".

وكان قد كشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfire والتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الإنجليزية.

وقال كاظم الساهر فى حوار أجراه مع تليفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الإنجليزية.

وأكد كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وأضاف كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غناءها بالإنجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأردف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير أحفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الإنجليزية وبالفعل قاموا بسماع جميع النسخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

أغنية Hold Your Fire، من تلحينhttps://www.alwafd.news/5247960#google_vignette، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.