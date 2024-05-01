فن ومشاهير

صور وفيديو.. كواليس استعدادات نجوى كرم لحفلها المقبل في دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صورًا من بروفات تجهيزها لـ حفلها المقبل المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وعلقت نجوى على الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "البروفة الأولى".

وتستعد نجوى كرم لإحياء حفلها الغنائي يوم الجمعة 3 مايو في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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