صور وفيديو.. كواليس استعدادات نجوى كرم لحفلها المقبل في دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صورًا من بروفات تجهيزها لـ حفلها المقبل المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات.
وعلقت نجوى على الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "البروفة الأولى".
وتستعد نجوى كرم لإحياء حفلها الغنائي يوم الجمعة 3 مايو في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الربيع.
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