بإطلالة جريئة.. حلا شيحة تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث إطلالة جريئة لها ظهرت خلالها أنيقة وجميلة.

ونشرت "حلا" صورة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان منفوش نال إعجاب جمهورها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مذهلة للغاية"، "أميرتنا إلى الأبد"، "زي القمر يا حبيبتي"، "حلوة وجميلة يا حبيبتي"، "جميلة جدًا".

وشاركت الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" رمضان 2024، بمشاركة النجم خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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