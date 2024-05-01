الإثنين.. عمرو الليثي يستضيف عصام كاريكا للاحتفال بعيد الربيع في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطرب عصام كاريكا ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمناسبة احتفالية عيد الربيع، كما يتحدث خلال الحلقة التي تعرض يوم الإثنين عن أسباب غيابه واختفاءه عن الساحة الفنية

ويتحدث عن حكايته مع التلحين، وهل التلحين جاء في المقدمة ام الغناء، وأقرب الألحان إلى قلبه ومن الملحن المفضل لديه وأبرز المطربين الذين قاموا بالتلحين.

كما يكشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سببا شهرته؟ وكيف يختار كلمات أغانيه؟ ويتحدث عن نشأته بأسوان، وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته، وأقرب الأصدقاء له في الوسط الفني كما يكشف عن رأيه فى حال الغناء خلال الفترة الأخيرة، وتقييمه لأغاني المهرجانات