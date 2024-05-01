بالصور.. انهيار الفنانة ريم أحمد أثناء تشييع جثمان والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

شيعت اليوم الأربعاء جنازة والدة الفنانة ريم أحمد، من مسجد السيدة نفيسة

وحضرت الجنازة المخرجة منال الصيفي، والفنان طه خليفة، والمخرج أحمد السيد

وكانت الفنانة ريم أحمد قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدتها، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه"

الراحلة هي أيضا والدة مصممة الاستعراضات والمخرجة سالي أحمد، والتي أعادت نشر منشور زوجها المخرج والفنان أحمد السيد، عبر فيسبوك، والذي أعلن خلاله وفاة حماته، وعلقت "ربنا يرحمك يا أمي".

جدير بالذكر أن ريم بدأت علاقتها بعالم الفن في وقت مبكر، عندنا وقع اختيار الفنان محمد صبحي عليها لتشارك في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، لتلعب دور ابنته الصغرى ضمن أحداث العمل (هدى).